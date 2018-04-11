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Rusya’dan Trump’a yanıt gecikmedi

Trump’ın ’Hazır ol Rusya, füzeler geliyor’ sözlerine karşı Rusya’dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.

Rusyadan Trumpa yanıt gecikmedi

11 Nisan 2018 15:35

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.
Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye’ye atılan ABD füzelerini vurup fırlatma alanlarına karşı misilleme yapacağını söylemişti. Trump’ın ’Hazır ol Rusya, füzeler geliyor’ sözlerine karşı Rusya’dan "Akıllı füzeler meşru hükümeti değil teröristleri hedef almalı" cevabı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.
Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye’ye atılan ABD füzelerini vurup fırlatma alanlarına karşı misilleme yapacağını söylemişti.  

 

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