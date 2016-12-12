ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Dışişleri bakanlığı için aday göstermeyi planladığı Rex Tillerson için Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, En büyük petrol şirketlerinden birinin başında olan biri olarak temsilcilerimizle iletişim halindeydi. Görevlerini yüksek derecede profesyonel bir şekilde yerine getirmişti” ifadelerini kullanmıştı. Rus Sözcü, Tillerson’un Putin’e ilişkin yakınlığına dair soruya ise, “İş toplantıları yaptılar. Aslında Putin, Tillerson ile birkaç bir araya geldi” yanıtını verdi. Peskov, “Tillerson’un Rusya Federasyonu için bir tehdit oluşturup oluşturamadığına dair iddialara değinmek gerekirse, Dışişleri Bakanı olmakla şirket yönetmek arasında fark var” dedi.