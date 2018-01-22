Rusya'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Rusya’dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Afrin’deki operasyonu yakından takip ettiğini, Kremlin’in Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

Peskov, "Operasyonu en dikkatli şekilde izliyoruz, Rus temsilcileri, diğer konular da dahil olmak üzere Suriyeli ve Türk liderlerle temas halinde. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ilkesinin temel olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Afrin bölgesindeki operasyonunun insani yönlerini de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik tutumunu 'provokasyon' olarak değerlendirerek, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi.

Şehriyar İmanbeyli

