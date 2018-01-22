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Rusya'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Türkiye ile Afrin konusunda kontak halinde olduğu ve ABD’nin Suriye'de provokasyon yaptığı ifade edildi.

Rusyadan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

22 Ocak 2018 13:49

Rusya’dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Afrin’deki operasyonu yakından takip ettiğini, Kremlin’in Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

Peskov, "Operasyonu en dikkatli şekilde izliyoruz, Rus temsilcileri, diğer konular da dahil olmak üzere Suriyeli ve Türk liderlerle temas halinde. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ilkesinin temel olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Afrin bölgesindeki operasyonunun insani yönlerini de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik tutumunu 'provokasyon' olarak değerlendirerek, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi.

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: rusya, zeytin dalı

 

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