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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: 'Suriye'ye yapılan saldırı cevapsız kalmayacak'

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırının cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Rusyanın ABD Büyükelçisi Antonov: Suriyeye yapılan saldırı cevapsız kalmayacak

14 Nisan 2018 10:58

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, “ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı saldırılar cevapsız kalmayacak. Korktuğumuz oldu. Uyarılarımız göz ardı edildi. Önceden hazırlanmış bir senaryo uygulanıyor ve bizi tekrar tehdit ediyorlar. Bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağı konusunda uyardık" ifadelerini kullandı.
Antonov bu saldırıdan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumlu olduğunu belirterek, “Rusya Devlet Başkanına yapılan hakaretler kabul edilemez ve buna müsaade edilmemeli. ABD, dünyanın en büyük kimyasal silah deposuna sahip ve başkalarını suçlamak için ahlaki bir hakka sahip değildir" ifadelerini kullandı.  

 

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