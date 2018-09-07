Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: 'Şu an İdlib'te aktif bir terör var'

Rusya’nın Birleşmiş (BM) Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında bölgede yaşanan son olaylar hakkında değerlendirmede bulundu. İdlib’in Suriye topraklarına ait olduğunu söyleyen Nebenzia, “İdlib, Suriye Arap Cumhuriyeti toprak bütünlüğündedir. Buna saygı duyulması gerekir. Suriye’nin de toprağını geri alma hakkına sahip olduğunu belirtmek isterim. Teröristler İdlib’te düşmanca hareket ediyor. Onlar milyonlarca sivili rehin aldılar. Terörist örgütlerin korunduğuna inanıyoruz” dedi.

Bölgedeki terör örgütlerinin dış güçler tarafından beslendiğini belirten Nebenzia, “El Nusra nasıl oluyor da askeri teçhizatlar ve silahları temin edebiliyor. Nasıl oluyor da İHA’lar ile saldırı düzenleyebiliyorlar? İdlib’te 40 ile 45 arasında terör grubu barınıyor. Bu terör gruplarına bağlı yaklaşık 50 bin terörist bulunuyor. Bu terörist gruplar şuan Suriye’ye komşu ülkelere saldırıyor. Ateşkes ihlali her gün bu terör grupları tarafından deliniyor” ifadelerini kullandı.

“Washington terör gruplarını yönetiyor”

Suriye’nin tartışılan İdlib şehrindeki halkın yaklaşımlarıyla ilgili yorum yapan Nebenzia, “Suriye’nin İdlib şehrinde yaşayan yerli halk ve siviller Suriye yönetimine bağlı kalmak, tekrar Suriye yönetimi tarafından yönetilmek istiyor. Batılı ülkeler, Washington tarafından yönetilen aşırı silahlı terör gruplarının aşırılık yanlısı eylemlerinin engellenmesi gerektiğini düşünüyor. Şuan İdlib’te Şam yönetimine karşı her zamanki gibi kimyasal silah senaryoları hazırlanıyor” iddialarında bulundu.



Erhan Altıparmak

