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Rusya'nın güneyini sel vurdu

Rusya'nın güneyini sel vurdu
Rusya'nın güneyini sel vurdu

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına hayatı felç etti. Şehir merkezi ve köylerde birçok ev tahliye edildi. Bölgede kriz masası oluşturuldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına sonucu acil durum ilan edildi. Krasnodar bölgesine bağlı Soçi, Tuapse, Lazariskaya, Adler, Novorosisk gibi şehirlerin merkezlerinde ve köylerinde su baskınları meydana gelirken birçok köprü çöktü. Krasnodar Valiliği Basın Servisi yaşananlar sonucu kriz masası oluşturulduğunu, iş makineleri, itfaiye araçları, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun olarak çalıştığını aktardı.

Köylerde durum daha kötü 

Yapılan açıklamada Krasnodar bölgesinde selden dolayı en çok zarar gören yerin Tuapse şehri olduğu belirtildi. Tuapse şehrinin merkezindeki Tuapse Nehri'nin taşmasından dolayı birçok ev ve iş yerini su bastığı ifade edildi. Tuapse merkezi ve köyleri arasındaki bağlantı yollarının heyelandan dolayı çökmesi ve köprülerin yıkılması sonucu birçok köye ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği aktarıldı. 

Yapılan açıklamada şuana kadar ölü, yaralı ve kayıp ihbarının bulunmadığı, binlerce kişinin
Erhan Altıparmak
 

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