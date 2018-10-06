Rusya'nın Karadeniz kıyılarında timsah paniği

Rusya'da yırtıcı hayvanlarla turistlere fotoğraf çektiren bir fotoğrafçı yavru timsahı kaybetti. Fotoğrafçının yanından kaçan yavru timsah görgü tanıklarına göre bir derede kurbağa gibi diğer canlıları yiyerek hayatta kaldı. Ardından akıntılarla birlikte Karadeniz'e kadar giden yavru timsahı balıkçılar fark etti. Tuzlu suda yaşayamayan timsah, Karadeniz'de neredeyse ölümle karşı karşıya kaldığı an balıkçı gençler tarafından ağlarıyla kurtarıldı. Timsah denizden çıkarıldıktan sonra hemen tedaviye alındı.

Üzerindeki tuzlu su temizlendi

Timsah denizden balıkçı gençlerin sayesinde kurtulduktan sonra veterinerde tedavi altına alındı. Timsahın üzerinden tuzlu su temizlenirken, yeniden beslenme programına alındı. Timsah veterinerdeki tedavisi tamamlandıktan sonra bir hayvanat bahçesine gönderildi. Ruslar ise Rusya genelinde yaygın olan yırtıcı hayvanlarla fotoğraf çektirmelerie karşı çıkarak hayvanların şiddet gördüklerini ve bu yüzden sürekli kaçtıklarını iddia ederek bunun yasaklanmasını istiyor.

Erhan Altıparmak

