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Rusya’nın Şam büyükelçiliğine havan mermisi atıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Şam Büyükelçiliğine havan mermisiyle saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda herhangi bir personelin yaralanmadığını duyurdu.

Rusyanın Şam büyükelçiliğine havan mermisi atıldı

13 Ekim 2016 11:28

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Şam Büyükelçiliğine havan mermisiyle saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada saldırının, “terör saldırısı” olduğu vurgulanırken, muhaliflerin kontrolünden fırlatılan havan mermisinden birisinin büyükelçilik önündeki bekçi kulübesi yakınlarında patladığı diğerinin ise konsolosluk ofisinin girişi yakınlarında infilak ettiği belirtildi. Saldırıda herhangi bir çalışanın yaralanmadığı aktarılırken, maddi hasarın boyutunun araştırıldığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, Suriye’de teröristlere karşı mücadelede Rusya’nın tutarlı politikası devam edecek” denildi.

Etiketler: rusya


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