Rusya’nın Seattle konsolosluğu kapatıldı

ABD’nin Seattle şehrindeki Rus Konsolosluğunun tamamen kapatıldığı ve çalışanların 2 Nisan’a kadar ABD’den ayrılması gerektiği açıklandı. Rusya ise bilgiyi doğrulayarak diplomasi görevlilerinin Seattle'deki konsolosluğunda son iş gününü tamamladığını bildirdi. Rusyalı diplomatların ABD hükümetinin kararını uyguladığı kaydedildi.

Konsolosluk çalışanları ise 2 Nisan tarihine kadar ABD topraklarını terk etmek ve tüm belgeleri ve öğeleri binadan çıkarmak zorunda. Ayrıca Seattle Konsolosluğu sitesinde de faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

Şehriyar İmanbeyli