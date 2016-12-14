Suriye’de yıllardır süren iç savaşta en büyük darbeyi masum halk aldı. Yüzlerce insan hayatını kaybederken, binlerce sivil evlerini, yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar ülkenin ticaret merkezi olan Halep’te ise yaşanan çatışma ile rejim ve Rus uçaklarının bombardımanı nedeniyle büyük yıkım yaşandı. Sokakların enkaz yığını ile dolduğu caddelerde çocuk seslerinin yerini uçakların, çatışmanın sesleri aldı.

TAHLİYELER BAŞLAMADI

Doğu Halep’te yaşanan çatışmada dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmayı sonlandıracak ateşkese varıldı ve kentte bulunan siviller ile silahlı grupların kentten ayrılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs Halep dışındaki ana caddeye park ederek kentin doğusundan çıkacak insanları beklemeye başladı. Ancak, sabah saatlerinde başlaması beklenen tahliye işlemi herhangi bir gerekçe gösterilmeden ertelendi. Kentte bulunan siviller ise kendi imkanlarıyla kenti terk etmeye çalışıyor.

RUSYA: "SON 24 SAATTE 6 BİN SİVİL HALEP’İ TERK ETTİ"

Varılan anlaşmada Türkiye’nin yanı sıra garantör ülke olan Rusya, geçtiğimiz dakikalar içinde son 24 saat yaşanan gelişmeye dair açıklamada bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin sivilin kenti terk ettiğini ileri sürdü. Savunma Bakanlığı öte yandan, yine son 24 saat içinde 366 silahlı muhalifin silahlarını bırakarak bölgeden ayrıldığını savundu.