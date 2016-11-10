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Rusya’yla ’Ortak Yatırım Fonu’ kurulmasında son aşama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Rusya ile iki ülke yatırımlarını destekleyecek ’Ortak Yatırım Fonu’ kurulmasında da son aşamaya geldik. Yıl sonuna kadar 2017-2020 dönemi Orta Vadeli Programını imzalayacağız” dedi.

Rusyayla Ortak Yatırım Fonu kurulmasında son aşama

10 Kasım 2016 16:23

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomi Bakanlığının bütçesine ilişkin bilgi verdi. Bakan Zeybekci, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinerek, “Rusya ile iki ülke yatırımlarını destekleyecek ’Ortak Yatırım Fonu’ kurulmasında da son aşamaya geldik. Yıl sonuna kadar 2017-2020 dönemi Orta Vadeli Programını imzalayacağız. Bu süreçte Rusya’nın uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarının tamamını kaldırması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda, ülkelerimiz arasında ekonomik, ticari, bilimsel, teknik ve kültürel alanda işbirliğine dair Orta Vadeli Programın 2017-2020 dönemini hayata geçirmek amacıyla OVP’yi imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyonunun 14. Toplantısının yapıldığını hatırlatan Bakan Zeybekci, “Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmasının 2017 yılı sonuna kadar imzalanmasını planlıyoruz. Türk-Rus Ortak Yatırım Fonu kurulmasına ilişkin görüşmeler yapılacak. Türkiye’ye yönelik tur satışı tarifesiz (charter) uçak seferlerinin başlatılacak. 55 Türk firması ve 6 Türk bankasının Türk işçi ve personel çalıştırmasına izin verildi. 7 Ekim 2016 tarihli Kararname ile bu listeye 8 Türk firması daha eklendi. 9 Ekim 2016 tarihli kararname ile 5 tarım ürününde ithalat yasağı kaldırıldı” diye konuştu.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tbmm


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