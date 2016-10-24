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Rüyada kadın ABD Başkanı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) tutuklu mensuplarının cezaevinde eşlerinin gördükleri rüyaları anlattıkları not kağıtlarını birbirlerine göndererek moral verdikleri ve itirafları önlemek istedikleri ortaya çıktı.

Rüyada kadın ABD Başkanı

24 Ekim 2016 08:49

Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun A11 numaralı oda çatısında bir not kağıdı bulundu.
FETÖ'cü tutuklu örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği belirlenen not kağıdında, bir örgüt mensubunun eşinin rüyasında gördüklerine yer verildiği tespit edildi.

"Ne zaman isterseniz arayın ben ABD Başkanıyım"
FETÖ örgüt üyelerinin rüya yalanlarıyla diri tutulmaya çalışıldıkları ve itirafların önlenmek istendiği belirlendi.
Söz konusu not kağıdında şu ifadeler yer aldı: "Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye'den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini, karşısında bir bayan bu işin takipçisi olduğunu sonlarına kadar destek olacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor ve cep telefonunu bile vererek eşlere 'ne zaman isterseniz arayın ben ABD Başkanıyım' diyor."  

Etiketler: Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), kadın ABD başkanı, rüya


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