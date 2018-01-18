Diğer
Kategoriler

Rüyasında kaza yapıp öldüklerini görmüş

Karaman’ın merkeze bağlı Ortaoba köyünde teyzesinin cenazesine katıldıktan sonra yaşadığı Konya’ya dönerken Çumra ilçesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden baba, eşi ve iki çocuğu dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki babanın akrabalarına gece rüyasında kaza yapıp öldüklerini gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.

Rüyasında kaza yapıp öldüklerini görmüş

18 Ocak 2018 15:03

Kaza, dün saat 16.45 sıralarında Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında meydana geldi. Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde teyzesi Elmas Şen’in (80) cenaze namazına katılan Mustafa Ersarı (39) ve ailesi, akşam saatlerinde Konya’daki evlerine dönüş yapmak için yola çıktı. Mustafa Ersarı idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, şerit ihlali sonucu Konya istikametinden Çumra istikametine gitmekte olan Y.N. (48) idaresindeki 42 ZR 044 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan (39) ve çocukları Melike (12) ile Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocukları için Karaman’ın Ortaoba köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailenin yakınları, akrabaları ve köy halkı katıldı. Cenazeler kılınan namazın ardından Ortaoba Köyü Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Rüyasında kaza yapıp öldüklerini görmüş

12 yıldır Konya’da huzurevi yemekhanesinde çalıştığı öğrenilen Mustafa Ersarı’nın dün cenaze namazı için gittiği Ortaoba köyünde akrabalarına gece gördüğü rüyayı anlattığı öğrenildi. Ersarı’nın yakınlarına gördüğü rüya ile ilgili olarak, “Gece rüya gördüm. Giderken araba çarpıyor bize, ölüyoruz” dediği ortaya çıktı. Köy sakinlerinden biri de, Mustafa Ersarı’nın akrabalarına anlattığı rüyayı duyduklarını söyledi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, kaza, rüya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç