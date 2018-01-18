Kaza, dün saat 16.45 sıralarında Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında meydana geldi. Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde teyzesi Elmas Şen’in (80) cenaze namazına katılan Mustafa Ersarı (39) ve ailesi, akşam saatlerinde Konya’daki evlerine dönüş yapmak için yola çıktı. Mustafa Ersarı idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, şerit ihlali sonucu Konya istikametinden Çumra istikametine gitmekte olan Y.N. (48) idaresindeki 42 ZR 044 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan (39) ve çocukları Melike (12) ile Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocukları için Karaman’ın Ortaoba köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailenin yakınları, akrabaları ve köy halkı katıldı. Cenazeler kılınan namazın ardından Ortaoba Köyü Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Rüyasında kaza yapıp öldüklerini görmüş

12 yıldır Konya’da huzurevi yemekhanesinde çalıştığı öğrenilen Mustafa Ersarı’nın dün cenaze namazı için gittiği Ortaoba köyünde akrabalarına gece gördüğü rüyayı anlattığı öğrenildi. Ersarı’nın yakınlarına gördüğü rüya ile ilgili olarak, “Gece rüya gördüm. Giderken araba çarpıyor bize, ölüyoruz” dediği ortaya çıktı. Köy sakinlerinden biri de, Mustafa Ersarı’nın akrabalarına anlattığı rüyayı duyduklarını söyledi.

Mehmet Dağlı