İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilen dilekçede, İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz, ağabeyleri Mehmet Akif Alagöz ile Zafer Mustafa Alagöz, annesi Ayşe Alagöz, babası Ahmet Çetin Alagöz, çocukları Metehan Alagöz ve Azrasu Alagöz ‘katılanlar’ olarak yer aldı.

Dilekçede, “İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/61 sayılı dosyasında sanık Rüzgar Çetin hakkındaki şikayetimizden ve davaya katılma talebimizden feragat ediyoruz. Şikayetimizden ve davaya katılma talebimizden feragatimiz doğrultusunda gereğinin yapılmasını, adı geçen tüm katılanlar adına arz ve talep ederiz” denildi.

Kazada ağır yaralanan polis memuru İsmet Tetik de geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe göndererek şikayetinden vazgeçmişti.

Şehidin eşine de teklif yapılmıştı

Çetin ailesinden şehit polis memuru İsmet Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz’e de bir teklif yapıldığı öğrenilmişti. Çetin ailesinin, ilk duruşmanın ardından avukatları aracılığıyla, Özlem Alagöz ve avukatlarını arayarak, “Başsağlığı için arıyoruz. Mağduriyetinizi giderelim. Çocuklarınızın geleceği için anlaşalım. Onlar bizim de çocuklarımız. Şikayetinizden ister vazgeçin ister vazgeçmeyin” şeklinde teklifte bulundukları ancak Özlem Alagöz’ün bu başsağlığı ve teklifi reddettiği kaydedilmişti.

Rüzgar Çetin’in tutuklu yargılandığı davanın 5’inci duruşması, 4 Ekim Salı günü görülecek.

Kazanın ardından tutuklanmıştı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in işletmeci oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş’ta lüks marka aracıyla, karşı yönden gelen polis aracıyla çarpışmış, araçtan fırlayan polis memuru İsmet Fatih Alagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda bir polis memuru da yaralanmıştı. Kaza esnasında alkollü olduğu öğrenilen Çetin, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rüzgar Çetin’in “Bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.

Başak Akbulut