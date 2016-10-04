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Rüzgar Çetin tahliye edildi

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Çetin'in tahliyesine karar verdi.

Rüzgar Çetin tahliye edildi

04 Ekim 2016 13:58

İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 aydır tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, karar duruşmasında, "Ben kazaya sebebiyet verecek bir harekette değildim.Trafik kurallarını ihlal etmedim. Önümdeki aracı geçmek için sollama yapıyordum. Aldığım alkol oranına dikkat ederek araca bindim. Zaten hızlı değilim. Çok üzgünüm. Bir insanın sevdiklerinden ayrılmasına neden olduğum için üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Rüzgar Çetin'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Çetin'in tahliyesine karar verildi.
 

Başak Akbulut


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