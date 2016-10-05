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Rüzgar Çetin'e yurt dışına çıkma yasağı!

İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin davasına bakan duruşma savcısının tahliyeye itirazını değerlendirerek, tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, Çetin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Rüzgar Çetine yurt dışına çıkma yasağı!

05 Ekim 2016 17:16

"Taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy çokluğu kararıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in tahliyesine duruşma savcısı itiraz etti. Savcı Ekrem Şakar, Çetin'in tutuklanmasını, tutuklama kararı verilmemesi durumunda ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında direnerek itirazı bir üst mahkeme olan İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Savcı Şakar'ın Rüzgar Çetin'in tutuklanmasına ilişkin talebini reddederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Rüzgar Çetin’in yargılandığı davanın dün görülen karar duruşmasında görüşünü açıklayan Savcı Ekrem Şakar, Çetin'in "bilinçli taksir ile bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması” suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Savcı Şakar, işlemiş olduğu suçun niteliği ve bilinçli taksirle hareket etmesi gerekçesiyle Çetin’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, dün görülen duruşmada oy çokluğu ile Çetin’in 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tahliyesine karar vermişti. Çetin, dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden tahliye olmuştu.

Başak Akbulut 
 

Etiketler: Rüzgar Çetin


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