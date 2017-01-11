Mahkemeden Rüzgar Çetin ile ilgili karar 14 Aralık 2016 19:05 Trafik kazasında bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapsi cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin’in…

Rüzgar Çetin’in ‘Yurtdışına çıkış yasağım kaldırılsın’ talebine ret 19 Ekim 2016 14:11 İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin hakkında savcılığın itirazı üzerine verilen…

Rüzgar Çetin’e verilen cezaya savcıdan temyiz 17 Ekim 2016 15:53 Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye…

Rüzgar Çetin'e yurt dışına çıkma yasağı! 05 Ekim 2016 17:16 İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin davasına bakan duruşma savcısının tahliyeye itirazını değerlendirerek, tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, Çetin…

Rüzgar Çetin davasında flaş gelişme! 05 Ekim 2016 16:34 Rüzgar Çetin davasına bakan duruşma savcısı, Çetin'in tahliye edilmesi kararına itiraz etti.