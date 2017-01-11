İstinaf Mahkemesi, trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı.
İstinaf Mahkemesi, trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı.
Trafik kazasında bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapsi cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin’in…
İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin hakkında savcılığın itirazı üzerine verilen…
Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye…
İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin davasına bakan duruşma savcısının tahliyeye itirazını değerlendirerek, tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, Çetin…
Rüzgar Çetin davasına bakan duruşma savcısı, Çetin'in tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 2 üye hakimin Rüzgar Çetin’in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması kararı ve tahliyesi nedeniyle, annesini trafik…
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