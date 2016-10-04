Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in, Beşiktaş’ta 1 polis memuru şehit olmasına, 1 polis memurunun ise ağır yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Rüzgar Çetin cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu. Celse arası mahkemeye Rüzgar Çetin hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe gönderen şehit İsmet Fatih Alagöz’ün ailesi ve avukatları ile yönetmen Sinan Çetin duruşmaya katılmadı.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin'in bir polisin ölümü ve bir polisin de yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Alkollü olması, Trafik İhtisas Kurulu raporu ve dosyadaki diğer raporlar, Karayolları Trafik Kanunu'nun birden fazla maddesini ihlal etmesi gerekçesi ile bilinçli taksir ile bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İşlemiş olduğu suçun niteliği, bilinçli taksirle hareket etmesi, iddia olunan suçun cezasının üst sınırı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Rüzgar Çetin, “Ben kazaya sebebiyet verecek bir harekette değildim. Trafik kurallarını ihlal etmedim. Önümdeki aracı geçmek için sollama yapıyordum. Aldığım alkol oranına dikkat ederek araca bindim. Zaten hızlı değilim. Hızlı olmadığım kameralardan görülüyor. Çok üzgünüm. Bir insanın sevdiklerinden ayrılmasına neden olduğum için üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

Çetin'in avukatlarından Mehmet Uysal ise kazada hayatını kaybeden Fatih Alagöz'ün ailesi ile kazada yaralanan Emre Tetik'in şikayetlerinden vazgeçtiğini hatırlatarak, "Onların da helalliği alınmıştır. En acı duyan onlar olmasına karşın müvekkilin ve ailesinin acısını görmüştür. Tahliye talep ediyoruz "diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rüzgar Çetin’im “Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kazanın bilinçli taksirle gerçekleştiğine karar veren mahkeme, artırım yaparak cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, hapis cezasını sonuç olarak 6 yıl 3 aya indirdi.

Mahkeme başkanından muhalefet şerhi

Mahkeme başkanı Erdoğan Şimşek, karara muhalefet ederek şerh koydu. Mahkeme başkanı, Rüzgar Çetin’in kazada kusurunun yoğunluğu, meydana gelen tehlike ve zarar, mağdurların kemer takma zorunluluklarının bulunmamasını göz önünde bulundurarak cezanın 15 yıl hapis olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme Başkanı bu nedenle karar muhalefet şerhi koyarak tahliye edilmemesi gerektiğini kaydetti.

1 yıl 6 ay ehliyetine el konulacak

Mahkeme, sanığın kusur durumunu göz önünde bulundurarak ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı. Mahkeme kararında, sanığa verilen ceza miktarını, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi, Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılan değişiklikleri, ve mağdurların şikayetlerinden vazgeçmiş olmalarını dikkate alarak sanık Çetin’in tahliyesine karar verdi.

Şehidin eşi “Davamın peşini bırakmayacağım” demişti

Davanın ilk duruşmasında ifade veren şehit polis İsmet Fatih Alagöz’ün eşi Özlem Alagöz, Rüzgar Çetin’in gözlerinin içine bakarak konuşmuştu. Alagöz ifadesinde, "Davamın adaletli şekilde sonuçlanması ve örnek dava olması için peşini bırakmayacağım. Önce yüce Türk adaletine sonra da Allah'ın adaletine inanıyorum. Sanık sevdiklerinden ayrı kalmanın ne demek olduğunu öğrendiğini söyledi. Hayır öğrenemedi. Benim eşim toprağın altına girdi. 3 aydır büyük acılar yaşıyoruz. Çocuklarım her gün babalarını soruyor. Biz hergün ağlıyoruz. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Bizi ömür boyu sevdiklerimizden ayrı koydular" şeklinde konuşmuştu. İsmet Alagöz’ün ailesi geçtiğimiz günlerde mahkemeye dilekçe göndererek şikayetlerinden vazgeçmişlerdi.

Rüzgar Çetin sesi titreyerek ifade vermişti

İlk duruşmada sesi titreyerek savunma yapan sanık Rüzgar Çetin ise "Herşeyden önce böylesine şanssız, acı ve üzüntülü bir kazanın içinde yer aldığım için üzgünüm" diyerek başladığı ifadesinde "Ben hergün aynı rüyayı görüyorum. Rüyamda İsmet bey ailesine kavuşuyor. Ama her sabah aynı acıyla uyanıyorum. Geçmişe geri dönmem mümkün değil. Şu an tek isteğim ailesinin beni affetmesi. Başka birşey elimden gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Olay günü ailesiyle yemeğe çıktığını hatırlatan Çetin, "Yemek sonrası arkadaşlarımın yanına geçtim. Onlara eşlik etmek için 1 kadeh içtim, ikinciye başladım bitiremedim. Erken saatte arkadaşların yanından ayrıldım. Ortaköy'e gelince sollamanın müsait olduğunu gördüm. Trafik normal seyrindeydi. Hızlı değildim. Ben en sağ şeritteydim. Ben orta şeride geçer geçmez bir kaza yaşandı. Kazadan sonra arabamın sol kapısı açılmadı. Yolcu tarafına geçip kapıyı açtım ve birinin yardımıyla çıktım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ambulansın gelmesini bekledim. Yerler ıslaktı ama hava yağışlı değildi. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyin sevdiklerinden ayrı kalmak olduğunu anladım. Bunu da cezaevinde öğrendim. Bu olay nedeniyle insanların sevdiklerinden ayrı kalmasına sebebiyet verdiğim için üzgünüm" diye konuşmuştu.

Olayın geçmişi

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in işletmeci oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş’ta lüks marka aracıyla, karşı yönden gelen polis aracıyla çarpışmış, araçtan fırlayan polis memuru İsmet Fatih Alagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda bir polis memuru da yaralanmıştı. Kaza esnasında alkollü olduğu öğrenilen Çetin, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rüzgar Çetin’in İddianamede Çetin’in “Bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu.

Başak Akbulut