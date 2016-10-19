Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Rüzgar Çetin’in ‘Yurtdışına çıkış yasağım kaldırılsın’ talebine red

Rüzgar Çetin’in ‘Yurtdışına çıkış yasağım kaldırılsın’ talebine red

İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin hakkında savcılığın itirazı üzerine verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi, kaçma ihtimali bulunması nedeniyle reddedildi.

Rüzgar Çetinin Yurtdışına çıkış yasağım kaldırılsın talebine red

19 Ekim 2016 14:11

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Rüzgar Çetin’in avukatlarının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme red kararında sanığa verilen cezanın miktarı, dosyanın kanun yolu aşamasında geçireceği süre ve sanığın kaçma ihtimalini gerekçe gösterdi.

Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Rüzgar Çetin hakkında İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen karara, duruşma savcısı Ekrem Şakar tarafından itiraz edilmişti. Savcı Ekrem Şakar, Çetin'in tutuklanmasını, tutuklama kararı verilmemesi durumunda ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında direnerek, itirazı bir üst mahkeme olan İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Savcı Şakar'ın Rüzgar Çetin'in tutuklanmasına ilişkin talebini reddederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Bunun üzerine Çetin’in avukatları yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için İstanbul 12’inci Ağır ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkeme kararını yerinde bularak bir üst mahkeme olan İstanbul 13’üncü Ağır ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Rüzgar Çetin’in yargılayan mahkeme heyeti, davanın 4 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmasında, sanık Çetin’in “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Cezaevinde 8 ay 10 gün kalan Çetin, kararın ardından tahliye edilmişti. 

Başak Akbulut

Etiketler: Rüzgar Çetin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!