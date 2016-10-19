İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Rüzgar Çetin’in avukatlarının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme red kararında sanığa verilen cezanın miktarı, dosyanın kanun yolu aşamasında geçireceği süre ve sanığın kaçma ihtimalini gerekçe gösterdi.

Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Rüzgar Çetin hakkında İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen karara, duruşma savcısı Ekrem Şakar tarafından itiraz edilmişti. Savcı Ekrem Şakar, Çetin'in tutuklanmasını, tutuklama kararı verilmemesi durumunda ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında direnerek, itirazı bir üst mahkeme olan İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Savcı Şakar'ın Rüzgar Çetin'in tutuklanmasına ilişkin talebini reddederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Bunun üzerine Çetin’in avukatları yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için İstanbul 12’inci Ağır ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkeme kararını yerinde bularak bir üst mahkeme olan İstanbul 13’üncü Ağır ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Rüzgar Çetin’in yargılayan mahkeme heyeti, davanın 4 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmasında, sanık Çetin’in “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Cezaevinde 8 ay 10 gün kalan Çetin, kararın ardından tahliye edilmişti.

Başak Akbulut