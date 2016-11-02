Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçesine bağlı Narince Köyünde ikamet eden Hamza Kurt ikametin kapısını kapatacağı esnada aniden çıkan şiddetli rüzgar çıktı. Kurt’un sol el baş parmağı, aniden kapanan demir kapının arasında kaldı. Kurt, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hamza Kurt’un sol el başparmağının koptuğu ameliyatla yeniden yerine dikildiği öğrenildi.

Cihan Kizir

ADIYAMAN