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Rüzgarın Kalbi 7. yeni bölüm için geri sayım başladı!

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Rüzgarın Kalbi’nin 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Rüzgarın Kalbi 7. yeni bölüm için geri sayım başladı!

08 Ekim 2016 09:55

Rüzgarın Kalbi’nin heyecanla beklenen yeni bölümde; Zeynep, kalbinin kime ait olduğunu öğrenmek için harekete geçiyor. Yapımcılığını Filmevi Yapım'ın üstlendiği, başrollerinde; Burak Serdar Şanal, Deniz Baysal, Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman gibi isimlerin yer aldığı Rüzgarın Kalbi 7. yeni bölümü ile 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Fox Tv’de..

7. Bölüm Özeti
Yaşadıkları olaylar Rüzgar ve Zeynep’i birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır; ama Zeynep kalbinin sahibiyle ilgili sorular sormaya devam ettikçe Rüzgar huzursuz olur. Kemal ve Ayla’nın ilişkisinden hoşlanmayan Vahide, Ayla’nın kafasını karıştırır. Rüzgar’a olan nefreti ve takıntısı her geçen gün artan Kutay'ın, Rüzgar için korkunç planları vardır; ama bu planlar ayağına dolanır ve hiç ummadığı şekilde sonuçlanır. Rüzgar, Zeynep’le beraber olabilmek için hayatını düzene sokmaya karar verir; ama hayat ona hiç hesapta olmayan sürprizler hazırlamıştır. Kalbinin sahibini arayan Zeynep, Meltem’in izini sürerken İstanbul’a kadar gelir. Bakalım orada kiminle karşılaşacaktır.
 

Etiketler: Filmevi Yapım, FOX TV, Rüzgarın Kalbi


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