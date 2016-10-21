"Rüzgarın Kalbi" Final Bölümüyle Ekrana Gelecek. Başrollerinde Burak Serdar Şanal, Deniz Baysal, Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman gibi isimlerin yer aldığı “Rüzgarın Kalbi” final bölümüyle 24 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.



Fox TV’de 20 Ağustos Cumartesi günü yayın hayatına “Merhaba” diyen ve başrollerinde Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Rüzgarın Kalbi dizisi 9. bölümü ile ekranlara veda ediyor.



Rüzgarın Kalbi dizisinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal da bu karara sosyal medya üzerinden sitem dolu sözler sarf etti.