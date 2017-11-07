Rüzgarlıbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kale gibi güvenlik

İlçe Emniyet Müdürlüğüyle her alan işbirliği halinde çalışan Beykoz Belediyesi, emniyet binasında ilk güvenlik taramalarının yapıldığı giriş kontrol biriminin yapımını üstlendi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından son teknoloji kullanılarak yapılan güvenlik kontrol noktası son derece güçlü C40 sınıfı beton, kurşungeçirmez camlar ve balistik kapılarla imal edildi. Güvenlik birimine XR cihazları da kurulacak.

“Önce ilçe güvenliği”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek işbirliğiyle ilgili: “İlçe sakinlerimizin huzuru ve mutluluğu için tüm kamu kurumlarıyla olduğu gibi ilçe emniyetiyle de birlikte çalışıyoruz. Beykozlular ancak güvende olurlarsa huzurlu ve mutlu olurlar, bunu temin için İlçe Emniyetine her alanda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

