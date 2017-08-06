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RvP 34 yaşına bastı

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldız Robin van Persie, bugün 34 yaşına bastı.

RvP 34 yaşına bastı

06 Ağustos 2017 09:32

6 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Robin van Persie, bugün 34 yaşına girdi. Sarı lacivertli kulüp de Hollandalı oyuncuyu, sosyal medya hesabından, “Bugün futbolcumuz Robin van Persie’nin doğum günü. Mutlu Yıllar” mesajıyla kutladı.

Etiketler: fenerbahçe, Robin van Persie


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