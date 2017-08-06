RvP 34 yaşına bastı

6 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Robin van Persie, bugün 34 yaşına girdi. Sarı lacivertli kulüp de Hollandalı oyuncuyu, sosyal medya hesabından, “Bugün futbolcumuz Robin van Persie’nin doğum günü. Mutlu Yıllar” mesajıyla kutladı.
6 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Robin van Persie, bugün 34 yaşına girdi. Sarı lacivertli kulüp de Hollandalı oyuncuyu, sosyal medya hesabından, “Bugün futbolcumuz Robin van Persie’nin doğum günü. Mutlu Yıllar” mesajıyla kutladı.
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