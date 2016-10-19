Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nun 3. maçında oynayacakları Manchester United maçı öncesi İngiliz ekibinin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Manchester United maçının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Persie, ”Özel bir maç olacak. Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde olmak istediğini biliyorum ama şimdi Avrupa Ligi’nde. Son maçımız, benim ilk takımlarından biri olan Feyenoord’a karşıydı. Şimdi ise Manchester United. Fenerbahçe’de oynuyorum ve takımım için en iyisini yapmak istiyorum. Tabi ki evimde bu güzel taraftara karşı oynamak çok özel” açıklamalarında bulundu.

"ZOR MAÇ OLACAK"

Sarı-lacivertli yıldız kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, “Bizim için zor bir maç olacak. United favori ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Güzel bir akşam olmasını ve bundan keyif almayı bekliyorum” ifadelerini kullandı.