Ryan Babel'in cezasına indirim

Ryan Babel’in Gençlerbirliği müsabakasında direkt kırmızı kart ile oyundan atıldığı maçtan sonra aldığı 2 maçlık ceza Tahkim Kurulu kararı ile 1 maça düşürüldü. Tahkim Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

“Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile, ertlenmesinin reddedilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hollandalı futbolcu siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor ile oynayacağı müsabakada forma giyebilecek.