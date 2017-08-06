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Rzeszow Rallisi’nde Castrol Ford Team liderliğini sürdürdü

Polonya’nın Rzeszow şehrinde düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası’nın 5. Yarışında yarışan Ford Team Türkiye, şampiyona sonunda liderliğine devam etti.

Rzeszow Rallisinde Castrol Ford Team liderliğini sürdürdü

06 Ağustos 2017 13:01

Avrupa Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı Polonya’nın Rzeszow şehrinde gerçekleşti. Asfalt zeminde gerçekleşen bu yarışta 38 rallici 619.91 kilometre yol aldı. Rzeszow Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye adına Fiesta R5 aracında pilot Murat Bostancı ile ko-pilot Onur Vatansever ile Fiesta R2T aracıyla da pilot Buğra Banaz ve ko-pilot Burak Erdener yarıştı.
Şampiyonada her iki sürücü de finişe vardı. Murat, genel klasmanda 14. sırada finiş yaptı. Buğra da genel klasmanda 21. sırada yarışı noktaladı. Takım, önden çekişli araçlar kategorisinde ise 5. sırada bitirdi. Şampiyonayı takip eden toplam 38 takımdan 27’si puan alabildi.

Rzeszow Rallisi’nden sonra oluşan takımlar puan durumunda ilk 5 şöyle:
1. Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye - 127
2. Opel Junior Team - Almanya - 83
3. Lotos Rally Team - Polonya - 78
4. Sports Racing Technologies - Letonya - 62
5. Peugeot Rally Academy - İspanya - 51

Oğuzhan Ort
 


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