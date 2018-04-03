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S-400'lerin teslimat tarihi ile ilgili flaş gelişme!

Savunma Sanayii müsteşarı: ' S-400'lerin teslimat tarihi 2019'a alındı'

S-400lerin teslimat tarihi ile ilgili flaş gelişme!

03 Nisan 2018 23:58
 

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