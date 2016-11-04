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S&P’den sürpriz karar

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

S&Pden sürpriz karar

04 Kasım 2016 20:43

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin notunu BB seviyesinde tuttu. S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ise negatiften durağana yükseltti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "S&P Global Ratings, Türkiye’nin uzun ve kısa vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi reytingini ’BB/B’; uzun ve kısa vadeli yerli para birimi cinsinden kredi reytingini ise ’BB+/B’ olarak teyit etmiştir. Ayrıca, S&P Global Ratings, Türkiye’nin negatif olan kredi reyting görünümünü durağan olarak revize etmiştir".

Türkiye 2016-2017 büyüme tahminlerini ise 0.2 puan düşürdü. S&P, OHAL’in en az 17 Ocak’a kadar süreceğini öngörüyor. S&P, özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda, dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti.

Etiketler: S&P


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