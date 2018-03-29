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S&P’den Turkcell tahviline 'Yatırım yapılabilir’ teyidi

Turkcell’in Nisan ayında ihraç etmeyi planladığı tahvil için BBB-‘yatırım yapılabilir’ notu veren S&P münhasır şirket notunu ise BBB’ye yükseltti.

S&Pden Turkcell tahviline Yatırım yapılabilir teyidi

29 Mart 2018 09:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) Turkcell’in uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede BBB- olarak yineledi. Turkcell’in Nisan ayında uluslararası piyasalarda uzun vadeli ve 750 milyon dolara kadar ihraç etmeyi planladığı tahvilleri için de S&P’den yine ‘yatırım yapılabilir’ seviye olan BBB- notu geldi.

Turkcell’in notunun teyit edilmesinde şirketin güçlü operasyonel ve finansal performansının etkili olduğunun kaydedildiği değerlendirmede, “Turkcell’in gelecek yıllardaki büyüme potansiyeli, 4.5G hizmetinin gelire dönüşümü, dijital servisler stratejisindeki başarısı, başarılı kur riski yönetimi ve güçlü bilançosu değerlendirilerek münhasır şirket notu BBB’ye yükseltilmiştir” denildi.

“İstikrarlı karlılık bekleniyor”

Turkcell’in gelirlerindeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da güçlü olmaya devam edeceğini kaydeden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, istikrarlı karlılık öngördüklerini belirtti. Önümüzdeki yıllarda güçlü faaliyet performansı öngörüsüne bağlı olarak kredi rasyolarının kademeli olarak güçlenmesini bekleyen S&P, 2018 ve 2019’da düzeltilmiş borç/EBITDA oranının 1,5 olmasının beklendiğini vurguladı. S&P Turkcell’in yabancı ve yerel para kredi derecelendirme notunu da BBB- olarak teyit etti.  

 

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