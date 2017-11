Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Biz yatırımları delilerle yapacağız'

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleşti. 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Burada partililere bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ekonomide çok ciddi bir problemin olduğunu belirterek, “Bizi güçlendirecek yatırıma ihtiyacımız var. Türkiye’nin rakamlarla büyümesi güçlenmesi manasına gelmez” şeklinde konuştu.

Trabzon’un İstanbul’dan daha kötü beton yığınına döndüğünü dile getiren Karamollaoğlu, “Bir ülkeyi yönetenler Trabzon’un ekonomik yönden ayağa nasıl kalkacağını planlamak mecburiyetindedir. Ben şahsen Trabzon’un büyük sanayi tesislerinin kurulduğu bir il olmasını istemem. Niye bu tabii varlıklar burada yaşayan insanlara emanettir. Bunun korunmasını gerekir. Ama gördüğümüz manzara Allah işlerini güçlerini rast getirsin ama hakikaten 15 yılda Trabzon bu kadar mı mahvedilir. İstanbul’dan daha kötü bir beton yığınına dönmüş. Sahile gidiyorsunuz 15-20 katlı binalar var buna nasıl izin veriyorsunuz. İstanbul’da ihanet edenler itiraf ettiler biz yaptık diye Trabzon’da kim yaptı bunu” ifadelerini kullandı.

“Besicilikte et fiyatlarını bir türlü düşüremiyoruz”

Besicilikte et fiyatlarının bir türlü düşmediğini kaydeden Karamollaoğlu, “Bütün ülkelerin bir numaralı meselesi önce tarım ve hayvancılığı hayata geçirmektir. Gıda sanayini kurmaktır. Besicilikte et fiyatlarını bir türlü düşüremiyoruz. Hükümet et fiyatlarını düşürebilmek için yurtiçinde ne yaparım diye kafa yormuyor. Üreticiye destek vermeyi düşünmüyor. Bundan dolayı da sanki onlar çok kar ediyormuş gibi gidiyor Avrupa’dan et ithal ediyor. Bu besici elindeki hayvanı da satar bu sefer sen Türkiye’nin bütün et ihtiyacını dışarıdan ithal ederek karşılamak mecburiyetinde kalırsın” diye konuştu.

“Bize işinin delisi olan adam lazım”

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazen, ‘Siz geleceksiniz de bu yatırımları kimlerle yapacaksınız’ diye soruyorlar. Bende biz o yatırımları delilerle yapacağız diyorum. Her yere gideceğiz burada deli var mı diyeceğiz. Bize işinin delisi olan adam lazım. Kimseyi dinlemeyecek bir işe karar verdiği zaman onu sonuna kadar takip edecek. Engel tanımayacak.”

Ozan Köse