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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
iha.com.tr »
Politika »
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
25 Haziran 2018 20:51
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
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25 Haziran 2018 20:51
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