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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğludan Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

25 Haziran 2018 20:51
 

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