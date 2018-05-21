Saadet Partisi’nde 'Liste krizi'

24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde, partilerin aday göstereceği isimler bugün YSK’ya bildiriliyor. 'Millet İttifakı' içinde yer alan Saadet Partisinin Diyarbakır 1.sıra adayının kendisinin olacağını ve bu konuda söz aldığını belirten Diyarbakır’ın önde gelen isimlerinden Sebğatullah Seydaoğlu, fakat ne olduysa son anda 2. sıraya alındığını ileri sürdü. Kendisine bu yapılanın ihanet olduğunu savunan Seydaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önüne gelerek açıklama yaptı. Sebğatullah Seydaoğlu, “Ben yaklaşık 20 gün önce bizzat Saadet Partisi’nin Genel Başkanı ve yardımcılarıyla görüştüm. Müracaatımı yaptım, kendi elleriyle doldurdular benim başvurumu ve imzaladılar. Daha sonra ben paramı yatırdım. Diyarbakır’dan aday olduğumu söylediler. Diyarbakır halkı hepsi benim aday olduğumu duydu” ifadelerini kullandı.

Fakat listelerin teslim edilmesine 1 saat kala 1. sıraya başkasını alacaklarını ima ettiklerini belirten Seydaoğlu, “Bana büyük ihanet yaptılar. Bu bir zulüm ve haksızlıktır. Ben de bu kararı protesto ediyorum ve evraklarımı yırtıyorum. Bu bana büyük bir ihanet oldu böylece benim bağımsızlığımı engellediler. 2 dönem milletvekilliği yaptım. Siyasi bir kumpastır bu” şeklinde konuştu.

Sebğatullah Seydaoğlu daha sonra buradan ayrılarak YSK’ya gitti.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun