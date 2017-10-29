Saat kaç? Saatler geri alındı mı? Türkiye’de saat kaç? (Telefonun ve bilgisayarın saat ayarları nasıl yapılır?)

Saat şu anda kaç? Vatandaşlar bu sıralar en çok 'Türkiye'de saatler geri alınacak mı' ?' sorusunun cevabını merak ediyor. Kış saati uygulamasının kalkmasıyla birlikte saatler artık bir saat geriye alınmayacak. Başta akıllı telefonlar ve bilgisayarlar olmak üzere birçok cihazın otomatik saat ayarlara sahip olması nedeniyle pazar sabahına saatiniz bir saat geri alınmış olarak uyanabilirsiniz.

Şu an saat

Yaklaşık olarak 50 milyona yakın mobil cihazın pazar günü saatini otamatik olarak 1 saat geri alması bekleniyor. Bu sorun için iletişim operatörleri şebeke ve baz istasyonlarında saati güncel tutarak önlemlerini alıyor. Ancak işletim sistemleri ve cihaz üreticilerinin saatlerde güncelleme yapması gerekiyor. Güncelleme yapılmayan işletim sistemlerinde saat ayarı, ‘otomatik’ yerine ‘manuel veya elle’ olarak seçilmeli. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda ise güncellemelerin yapılması halinde saatler doğru ayarda kalacak.

TELEFONLARIN SAAT AYARLARI NASIL YAPILIR?

Android telefonları için Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında 'Tarih ve Saat' bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen "Otomatik Tarih ve Saat" ile "Otomatik Saat Dilimi" ayarlarını aktif durumdan pasif duruma getirebilirsiniz.

iPhone'lar için

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında 'tarih ve saat' bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde "Otomatik Ayarla" kısmını bulun ve onu devre dışı bırakın.

Bilgisayarlar İçin

Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.Görev çubuğunda görüntülenen saate, ardından da Tarih ve saat ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın.

Tarih ve Saat sekmesine tıklayın. Saat dilimini değiştir seçeneğine tıklayın. Doğru saat diliminin seçili olduğundan emin olun. Seçili değilse Gün ışığından yararlanma değişikliklerinde saati otomatik olarak ayarla seçeneğinin yanına bir onay işareti koyun ve ardından Tamam seçeneğine tıklayın.

Tarih ve saati değiştir seçeneğine tıklayın. Takvimde bulunan küçük sol ve sağ ok işaretlerine tıklayarak ayı ve yılı seçin, ardından ayın bir gününe tıklayın.

Saat, dakika, öğleden önce veya öğleden sonra ayarlarını girerek veya yukarı aşağı ok düğmelerine tıklayarak saati değiştirin. Saat, geçerli saat ile eşleştiğinde Tamam seçeneğine tıklayın.

Saat dilimi, tarih ve saat ayarlanmıştır.

Sürekli yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 4.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.