Yoğun şikâyetlere neden olan yaz saati uygulamasının proje fikri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerine ait.

Enerji Bakanlığı’nın yaz saati uygulamasını sabitlerken esas aldığı ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’ adlı projenin sahibi akademisyenler, uygulamadaki sorunun aşılması için okulların geç başlaması gerektiğini söylüyor.

Projeyi yöneten İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, şikâyetlere ilişkin, “Aralık ile ocak ayları arasında, batı bölgelerinde, ihtiyaç duyulan illerde, çocukların eğitimi sömestr tatiline kadar yarım saat geç başlatılabilir” diyor.

1 MİLYAR VERİ İNCELENDİ

Proje kapsamında 1 milyar veri incelediklerini söyleyen Prof. Şahin, şunları söylüyor:

“Yaz saati uygulamasıyla ilgili ağustos ayında bilimsel bir rapor hazırladık. Bu raporda, her ilin son 6 yılına ait saatlik elektrik tüketimi, güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve sıcaklık gibi verilere detaylı olarak bakıldı. Elektrik tüketiminin dışında meteorolojik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açıdan toplanan veri ve sonuçların analizi ve değerlendirmeleri elde edildi. Değerlendirme sonucunda, kış saati uygulamasından dolayı Türkiye’de ciddi bir enerji kaybının yaşandığı tespit edildi. Raporu Enerji Bakanlığı’na sunduk. Bakanlar Kurulu da yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde karar aldı.”

21 Aralık’tan sonra günlerin uzamaya başlayacağını da hatırlatan Prof. Şahin, “Çocukların erken saatte okula gitmesinden şikâyet ediliyorsa, aralık ile ocak ayları arasında batı bölgelerinde, ihtiyaç duyulan illerde çocukların eğitimi sömestr tatiline kadar yarım saat geç başlatılabilir” dedi.

‘DEĞİŞİKLİK DE SIKINTI’

Yine aynı projenin akademisyenlerden İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Psikolog Cem Demirbaş da, yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini savunuyor. Demirbaş, “Ortada bir mağduriyet varsa, devlet okulları biraz daha geç başlatabilir. Zaten ben sabah saat 7’de dersin başladığı başka ülke görmedim. Dünya mesai ve okul saatlerinin10 olmasını konuşuyor” dedi.

BAZI OKULLAR DERS SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaz saati uygulamasına yapılan yoğun eleştiriler nedeniyle, bazı okulların derse başlama saatini ileri aldığını söyleyen Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu şube yöneticilerinden Barış Uluocak, şu bilgileri verdi: “Yaz saati uygulamasından kaynaklı veli ve öğrencilerin şikayetleri doğrultusunda görev yaptığım Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda ilk ders zili yarım saat geç çalıyor. Şimdi öğrenciler daha geç okula gelip daha geç okuldan çıkıyor. Sorun kısmen çözülmüş oldu.”

İdris Emen - Hürriyet gazetesi