Diğer
Kategoriler

Saatler yerine okulları ileri alalım

Yaz saatinin sabitlenmesi projesinin fikir babası İTÜ’lü akademisyenler, şikâyetlere çözüm önerdiler: “Sorun okulların erken başlaması. Aralık ile ocak ayları arasında batı bölgelerinde okullar yarım saat geç başlatılabilir”.

Saatler yerine okulları ileri alalım

16 Aralık 2016 09:12

Yoğun şikâyetlere neden olan yaz saati uygulamasının proje fikri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerine ait.

Enerji Bakanlığı’nın yaz saati uygulamasını sabitlerken esas aldığı ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’ adlı projenin sahibi akademisyenler, uygulamadaki sorunun aşılması için okulların geç başlaması gerektiğini söylüyor.
Projeyi yöneten İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, şikâyetlere ilişkin, “Aralık ile ocak ayları arasında, batı bölgelerinde, ihtiyaç duyulan illerde, çocukların eğitimi sömestr tatiline kadar yarım saat geç başlatılabilir” diyor.

1 MİLYAR VERİ İNCELENDİ

Proje kapsamında 1 milyar veri incelediklerini söyleyen Prof. Şahin, şunları söylüyor:

“Yaz saati uygulamasıyla ilgili ağustos ayında bilimsel bir rapor hazırladık. Bu raporda, her ilin son 6 yılına ait saatlik elektrik tüketimi, güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve sıcaklık gibi verilere detaylı olarak bakıldı. Elektrik tüketiminin dışında meteorolojik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açıdan toplanan veri ve sonuçların analizi ve değerlendirmeleri elde edildi. Değerlendirme sonucunda, kış saati uygulamasından dolayı Türkiye’de ciddi bir enerji kaybının yaşandığı tespit edildi. Raporu Enerji Bakanlığı’na sunduk. Bakanlar Kurulu da yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde karar aldı.”
21 Aralık’tan sonra günlerin uzamaya başlayacağını da hatırlatan Prof. Şahin, “Çocukların erken saatte okula gitmesinden şikâyet ediliyorsa, aralık ile ocak ayları arasında batı bölgelerinde, ihtiyaç duyulan illerde çocukların eğitimi sömestr tatiline kadar yarım saat geç başlatılabilir” dedi.

‘DEĞİŞİKLİK DE SIKINTI’

Yine aynı projenin akademisyenlerden İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Psikolog Cem Demirbaş da, yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini savunuyor. Demirbaş, “Ortada bir mağduriyet varsa, devlet okulları biraz daha geç başlatabilir. Zaten ben sabah saat 7’de dersin başladığı başka ülke görmedim. Dünya mesai ve okul saatlerinin10 olmasını konuşuyor” dedi.

BAZI OKULLAR DERS SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaz saati uygulamasına yapılan yoğun eleştiriler nedeniyle, bazı okulların derse başlama saatini ileri aldığını söyleyen Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu şube yöneticilerinden Barış Uluocak, şu bilgileri verdi: “Yaz saati uygulamasından kaynaklı veli ve öğrencilerin şikayetleri doğrultusunda görev yaptığım Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda ilk ders zili yarım saat geç çalıyor. Şimdi öğrenciler daha geç okula gelip daha geç okuldan çıkıyor. Sorun kısmen çözülmüş oldu.”

İdris Emen - Hürriyet gazetesi

Etiketler: yaz ssati


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç