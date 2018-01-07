Sabah namazı vaazında ’Kudüs’ mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sabah Namazı Buluşması" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Cami’nde sabah namazı kıldırdı. "Kudüs İçin Dua’ya" konulu vaaz veren Erbaş, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın 70 yıldır ağladığını ifade ederek, Müslümanların Mescid-i Aksa’ya rahat giremediğini, silahların gölgesinde Mescid-i Aksa’ya girdiğini söyledi.

Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında hainlerin Beştepe Millet Camii’ni bile bombalayacak kadar alçaklaştığı bir dönemde Türk halkının birlik ve beraberliği ile darbe girişiminin önüne geçildiğini belirterek, "İşte bu birlik ve beraberlik bütün İslam dünyasında hakim olursa Kudüs özgürlüğüne kavuşacaktır, Mescid-i Aksa özgürlüğünü kazanacaktır. Peygamberlerden bize bir hatıra olan Kudüs’ün özgür olabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAKIN BU OYUNLARA GELMEYİN"

Kudüs konusunda her zaman dinamik olunması gerektiğine dikkat çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşadığı sorunların gerçek nedenlerini iyi bilmeliyiz. Irkçı, Siyonist anlayışı iyi tanımalıyız. Başımıza ne geliyorsa Siyonist anlayıştan geliyor. Son 100 yıldır dünyayı adeta savaşa sürükleyen bu Siyonist anlayışın her zaman farkında olmalıyız, bunun için dinamik olmalıyız. Batılı mihrakların İslam dünyası üzerindeki oyunlarına gelmeyeceğiz. Onlar daha önce etnik grupları birbirine kışkırtarak Müslümanları zayıflatmaya çalıştılar. Bu yetmedi, şimdi mezhepleri birbirine kışkırtarak bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Biz birlikte hareket edersek inşallah bütün bu oyunları bozacağız."