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Sabah plaja gelen işletmeci gözlerine inanamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajında, sabah sahile gelen işletmeci, şezlongları suyun içinde görünce şaşkına uğradı. Gece denize yaklaşık 10 metre mesafede bıraktığı şezlongları, kabaran deniz sebebiyle sular içinde kalan işletmeci Recep Erdoğan bunu da fırsata çevirip, "Misafirlerimiz artık denizin içinde yatıp güneşlenecekler" dedi.

Sabah plaja gelen işletmeci gözlerine inanamadı

06 Eylül 2018 14:40

Alanya ilçesinde dün gece oluşan dev dalgalar sahildeki şezlongları su içinde bıraktı. Gece plajı kapatıp giden işletmeci Recep Erdoğan, sabah plaja geldiğinde şezlongların su içinde olduğunu gördü. 100'e yakın şezlongun neredeyse suyun içinde kaybolduğu plajda aradan saatler geçmesine rağmen çekilmeyen sular, işletmeye de farklı bir görünüm verdi. Elinde fırça ve süpürge ile sahildeki atıkları süpürmeye çalışan işletmeci Recep Erdoğan, "Gece plaj patlamış, bugün plajda değli, denizde yatıp güneşleneceğiz. Oturduğunuz zaman suyun içindesiniz, çok güzel bir ortam. Herhangi bir sıkıntı, zayiat yok ama manzara bu" dedi.

Sabah saatlerinde de devam eden dalgalar sebebiyle denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistler cankurtaranlar tarafından fazla açılmamaları için sık sık uyarıldı ancak uyarılara rağmen denize girenlerin olduğu gözlendi.  

 

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