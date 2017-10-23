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Sabahattin Ali anıldı

Türk edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından olan Sabahattin Ali, 110. yılında Aysun ve Ali Kocatepe ile Sabahattin Ali, şarkılarının seslendirildiği konserle anıldı.

Sabahattin Ali anıldı

23 Ekim 2017 23:41

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Bu Toprağın Çınarı Sabahattin Ali” adı altında düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde Aysun ve Ali Kocatepe, Sabahattin Ali şarkılarını seslendirmek için sahne aldı.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere çok sayıda sanatsever katılırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da eşi Belgin Eşkinat ile salondaki yerini aldı.
Gecenin sonunda Başkan Eşkinat, Aysun ve Ali Kocatepe’ye teşekkür ederek çiçek takdim ederek, “Sabahattin Ali fikrini bana söyleyen Ali Kocatepe’dir. 41 yaşında kaybettiğimiz delikanlının hayatını izledik. Muhteşem bir gece yaşadık. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.

Gece alkışlar eşliğinde sona ererken Başkan Eşkinat yakın bir zamanda Ali Kocatepe ile birlikte sürpriz bir gece düzenleneceğinin müjdesini verdi.
 

 

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