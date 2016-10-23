Sabahattin Tuncer şirketin kurucusu Eyüp Sabri Tuncer’in oğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Tuncer de dahil olmak üzere iki çocuk babasıydı. Sabahattin Tuncer 23 Ekim Pazar günü Ankara Mamak Ortaköy Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ankara Mamak Ortaköy mezarlığına defnedilecek.

Sabahattin Tuncer kimdir?

29 Ekim 1923’te Bursa İnegöl’de dünyaya gelen Sabahattin Tuncer liseyi bitirdikten sonra üç yıl Ziraat Fakültesi’nde çalıştı. Daha sonra babası Eyüp Sabri Tuncer’in isteği üzerine işlerin başına geçerek kolonya ve esans üretimi üzerine araştırmalar yaptı. Avrupa’daki saygın üreticilerle temasa geçerek getirttiği esansla kendi limon kolonyasını üretti. 1967’de ise tamamen yerli içeriklerle kendi limon kolonyası formülünü geliştirdi ve Ankara Ulus’ta bir kolonya imalathanesi kurdu. Sabahattin Tuncer sayesinde kısa sürede “Ankara’nın kolonyacısı” olarak nam salan Eyüp Sabri Tuncer, 1980’lerde Türkiye’nin her yerinde satılan, kolonya deyince ilk akla gelenlerden biri olan bir markaya dönüştü.