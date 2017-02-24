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'Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız Fibromiyalji hastası olabilirsiniz'

Uzman Doktor Volkan Yüksel, son zamanlarda bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, Fibromiyalji sendromu hakkında bilgi verdi. Yüksel, "Sabahları Yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız Fibromiyalji hastası olabilirsiniz" dedi.


24 Şubat 2017 15:04

Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Volkan Yüksel, Fibromiyalji hastalığı hakkında bilgi verdi. Yüksel, "Daha çok hassas yapılı ya da işkolik tarzda kişilik yapısındakilerde görülen, vücudun belirli bölgelerinde sebebi bilinmeyen kronik yumuşak doku romatizması oluşturarak, kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik ve uyku düzensizlikleri meydana getiren bir hastalık olarak göze çarpıyor" dedi.

Yüksel, sendromun uzun süreli ağrılarla birlikte sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, vücudun bazı hassas noktalarında sebebi bilinmeyen çoğunlukla eklem dışı boyun ve bel bölgesinde hissedilen bir romatizmal hastalık olduğunu belirterek, ‘‘Fibromiyalji hastalığının genel olarak sebebi çok bilinmemekle birlikte uyku bozukluğu, ruhsal travmalar, geçirilen ağır kazalar ve bazı romatizmal hastalıklar hastalığı tetikleyen faktörlerden birkaçıdır. Bu sorunların teker teker çözülmesi hastalığın tedavisinde öncelikli olarak ele alınmalıdır. Fibromiyalji hastalığında kişi doktora başvurduğunda kendindeki belirtileri doğru ifade edebilmesi ve fizik muayenesi büyük önem taşır" diye konuştu.

"Kişide duygusal ve davranışsal olarak bozukluk oluşturabilir"

Hastalığın belirtilerinde kişinin ellerinde uyuşma, sırt ve göğüs ağrısı görülebildiğini ve nefes almada güçlük, sürekli bir baş ağrısıyla birlikte sinirlilik ve depresyon tarzı durumlar ortaya çıkabileceğini vurgulayan Yüksel, Bu belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka bir uzman yardımı alınması gerektiğine işaret ederek, "Fibromiyalji sendromunda kişilere öncelikli olarak fizik tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Uyku düzeni sağlamak ve yaşanılan ağrıları azaltmak amacıyla lokal enjeksiyonlar ve ilaç tedavisi kullanılabilmektedir. Fibromiyaljide hastaların egzersiz yapması yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilmektedir. Ağır olmayan, uzman kontrolündeki minik egzersizler hastalığın seyrini pozitif yönde etkileyebilmektedir. Bu tür fizik tedavi uygulamaları mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır’’ şeklinde konuştu. 


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