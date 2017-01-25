Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı. Hacıkamiloğlu, 2017 yılında 1,5 milyar TL’lik yatırım yapacaklarını açıklayarak, 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflediklerini bildirdi. Hacıkamiloğlu, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Toplantıda Sabancı Holding Sanayi Grubu'nun 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi şirketinde 8,3 milyar TL ciro elde edildiği ve 780 milyon TL net kara ulaşıldığı belirtildi. Sanayi Grubu'nun 8 şirketi ile 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaparken, 12 ülkede yer alan iştirakleri ile faaliyet gösterdiği aktarıldı.

"Üretimde ve inovasyonda Türkiye’nin gururuyuz"

Sanayi Grubu'nun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Hacıkamiloğlu, grup şirketleri hakkında “5 ülkede 3.500 çalışanı ile üretim ve 42 ülkeye 162 milyon dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut. Kordsa, yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve değer yaratan buluşları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındanEn İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü'ne defalarca layık görüldü. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin aynı çatı altında buluştuğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ise üniversite-sanayi iş birliği için Türkiye'de öncü bir örnek teşkil ediyor. Merkez kapsamında 80 doktora öğrencisi ve 10 profesör ar-ge çalışmalarını yürütüyor. 2016 senesinde hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat şampiyonu olan Kordsa, 29,5 milyon dolarlık Türkiye ve Endonezya yeni polyester iplik yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak" ifadelerini kullandı.

Hacıkamiloğlu, Brisa'nın 200 milyon dolarlık ihracat hedeflediğini söyleyerek "63 ülkede 5 bin satış noktasına sahip bir diğer küresel markamız. 2 bin 600 çalışanı ile 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle Lassa markamızla uluslararası rekabet gücünü de artıran Brisa, Avrupa lastik pazarının üzerinde büyüme sergiledi. Bugün Türkiye’de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı" dedi. Hacıkamiloğlu diğer şirketlerle ilgili şunları belirtti: "Temsa Otobüs, 3.800 çalışanı ile 66 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu büyük bir başarı. 74 patente sahip Temsa Otobüs olarak 2016 yılında birçok yeni ürün lansmanını yaptık. Bunlardan bizi en çok heyecanlandıran ise Aselsan işbirliği ile ürettiğimiz Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsü oldu. 8 dakikada şarj olma özelliğiyle de segmentinde bir ilk. Ayrıca akıllı otobüsümüz Avenue I BUS ile Londra’da düzenlenen 'Intelligent Mobility' organizasyonunda '2016

New Product Innovation' ödülünü aldık.

Temsa İş Makinaları 850 kişilik istihdamı ile iş makinaları kiralama filosunda yüzde 44 büyüme gerçekleştirirken, dizel forklift pazarında da liderliğe sahip. Temsa Motorlu Araçlar ise 1050 kişilik ekibiyle Mitsubishi L200 markasıyla Türkiye’deki en geniş pick-up araç parkına sahip. 25 yıldır Adana’da üretimini yaptığımız Fuso Canter markasında da yüzde 30 Pazar payına sahibiz.

Avrupa’nın en büyük kumaş üreticisi ve İtalya’da tasarım ofisine sahip olan Yünsa ise 1.300 çalışanı ile 50 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çimento sektörüne baktığımızda, Türkiye önemli bir çimento üreticisi konumunda. Çimento şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliğimizi 2016’da da sürdürdük. Beyaz çimento ve özel ürünlerde dünyada lider markalardan biri olan Çimsa 65 ülkeye 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017 yılında açılışını yapacağımız ve 165 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz Afyon Çimento fabrikasının yanı sıra 55 milyon dolarlık yatırımla Çimsa Eskişehir fabrikamızda hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde fırında modifikasyon yapacağız. Bu yatırımlar ve 7 terminali ile müşterilere ihtiyacı olan ürünleri kısa sürede iletebileceği lojistik dağıtım kanalları Çimsa için önemli atılım olacaktır. Akçansa ise ayrı bir gururumuz. 60 milyon dolarlık yıllık ihracatının yarısından fazlasını Çanakkale limanının sağladığı lojistik avantaj ile ABD’ye gerçekleştirmiş ve ABD’nin en önemli tedarikçisi konumuna gelmiştir. Dünyanın en yüksek betonarme asma köprüsü ünvanına sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bakım gerekmeksizin 100 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip özel bir ürün geliştiren ve kullanan Akçansa;100+Betonadı verilen ve çevresel etkilere karşı yüksek dayanıklılığa sahip bu özel ürün ile Amerikan Beton Enstitüsü tarafından Betonda Mükemmellik ödülünün sahibi oldu. Bu gurur verici başarımızda rol alan ve ailemizin bir parçası olan çalışanlarımız nezdinde tüm Sanayi Grubu’nu yürekten kutluyorum. Türkiye'nin Sabancı'sı olarak; çalışanlarımızla birlikte, Türkiye’nin geleceği için üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz".