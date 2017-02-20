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Sabancı Holding'te CEO değişimi

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Sabancı Holdingte CEO değişimi

20 Şubat 2017 17:25

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin bugün yapılan toplantısında Chief Executive Officer (CEO) görevinde bulunan Zafer Kurtul 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabul edildiği duyuruldu. Toplantıda aynı tarihten itibaren Mehmet Göçmen CEO'luk görevine getirildiği belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında; Zafer Kurtul'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık (CEO) görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet Göçmen'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mehmet Göçmen kimdir?

Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi'de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya genel müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 1 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Etiketler: CEO değişimi, Mehmet Göçmen, Sabancı Holding, Zafer Kurtul


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