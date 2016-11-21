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Sabancı Suikastı Davası’nda sona doğru

Sabancı suikastı davasında 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol’un yargılandığı davada, mahkeme heyeti taraflara, ek savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Mahkeme, tarafların yeni bir talepleri olmadığı takdirde esas hakkındaki görüşünü açıklaması için dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderecek.

Sabancı Suikastı Davasında sona doğru

21 Kasım 2016 13:43

İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail Akkol cezaevinden getirilirken, Akkol’un 5 avukatı ile Sabancı ailesinin avukatı Vehbi Kahveci duruşmada hazır bulundu

Duruşmanın başlamasının ardından sanık İsmail Akkol, mahkeme heyetine 8 sayfalık yazılı savunma sundu. Sesli ve Görüntülü sistemle de ifadesi alınan Akkol, 10 aydır cezaevinde tek kişilik hücrede tutuklu bulunduğunu anlatarak , “Dostlarımız cezaevine kitap getiriyor almıyorlar. OHAL kapsamında kitap verilmediğini söylüyorlar. Sabah kitap verilemez diyorlar, öğleden sonra Diyanet’in kitaplarını getirip ‘Al İsmail sana kitap getirdik’ diyorlar. Yakın zamanda FETÖ’cü hakim-savcıları yan hücrelere getirdiler. Enteresan şeyler duyuyorum. ‘İdareye söyleyelim şu duvarların birini yıksınlar, tek başına çok zor’ diyorlar. Bunu diyenler biz zamanlar bu kürsülerde oturan kişiler” dedi

Ramazan Akyürek beni şikayet etmiş
Cezaevinde şiddet gördüğünü belirten ve vücudunda morluklar olduğunu kaydeden Akkol, kollarını açarak mahkeme heyetine gösterdi. Akkol, cezaevi ring araçlarından birinde, FETÖ davalarından tutuklu eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile karşılaştığını söyleyerek, “Kendisini tanımıyordum. Karşılaşınca ‘iyi akşamlar’ dedim. Sonradan duydum ki Ramazan Akyürek’miş ve İsmail Akkol beni tehdit etti diyerek hakkımda suç duyurusunda bulunmuş" dedi.

Dosya mütalaaya gidebilir
Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Fehriye Erdal hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine ve taraflara ek savunmaları sunmaları için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine hükmetti. Taraflara, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri varsa bunları iletmeleri için süre veren mahkeme, aksi takdirde, dosyanın mütalaa için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Akkol’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
İsmail Akkol, 9 Ocak 1996 tarihinde DHKP/C’li teröristler Fehriye Erdal ve Mustafa Duyar ile birlikte, Sabancı Center binasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Gördün ve sekreter Nilgün Hasefi’yi öldüren grupta yer aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yunanistan’dan eylem yapmak için geldiği Türkiye’de yakalanan DHKP/C’li terörist İsmail Akkol, yargılandığı Sabancı Suikasti Davası’nın görüldüğü İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Şubat 2016 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, isnat edilen suçun delil durumu, uzun süredir yargılanmadan kaçması, adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanık Akkol’un tutuklanmasına karar vermişti. 

Başak Akbulut


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