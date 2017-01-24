Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesine ilişkin 62 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda dün görülmeye başlanan duruşmanın bugünkü oturumuna rütbeli 28 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 5 tutuksuz sanık ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya gelenlerin yoklamasının yapılmasının ardından sanıkların savunmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ozan Gökbulak’ın ifadesiyle devam ediliyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesine ilişkin 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay, 20 uzman çavuş olmak üzere toplamda 28’i tutuklu rütbeli, 34’ü tutuksuz er hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin “Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Başak Akbulut - Mehmet Başa