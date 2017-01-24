Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgali davası ikinci gününde

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgali davası ikinci gününde

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 sanık için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan ilk davaya, ikinci gününde Silivri Duruşma Salonu’nda devam ediliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanının işgali davası ikinci gününde

24 Ocak 2017 10:08

Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesine ilişkin 62 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda dün görülmeye başlanan duruşmanın bugünkü oturumuna rütbeli 28 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 5 tutuksuz sanık ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya gelenlerin yoklamasının yapılmasının ardından sanıkların savunmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ozan Gökbulak’ın ifadesiyle devam ediliyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesine ilişkin 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay, 20 uzman çavuş olmak üzere toplamda 28’i tutuklu rütbeli, 34’ü tutuksuz er hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin “Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Başak Akbulut - Mehmet Başa

Etiketler: darbe girişimi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!