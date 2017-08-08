Sabiha Gökçen’de yolcu artışı Temmuz’da çift haneye ulaştı

Geçen yıl Temmuz ayında 2 milyon 600 bin yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, geride bıraktığımız Temmuz ayında ise yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdı. Sabiha Gökçen’den geçen ay toplam 3 milyon 24 bin 119 yolcu geçiş yaptı. Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak, 2 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 1 milyon olarak gerçekleşti.

Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan toplam 17 milyon 436 bin 226 yolcu geçiş yaptı. İlk 7 ayda yolcu sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 oldu. Söz konusu dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 3 artışla 11 milyon 700 bin, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 6 artışla 5 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.

