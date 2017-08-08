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Sabiha Gökçen’de yolcu artışı Temmuz’da çift haneye ulaştı

Temmuz ayında 3 milyon 24 bin yolcu sayısına ulaşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla göre yüzde 13 artış elde etti. Öte yandan ilk 7 ayda ise toplam yolcu sayısı 17 milyon 400 bine yükseldi.

Sabiha Gökçende yolcu artışı Temmuzda çift haneye ulaştı

08 Ağustos 2017 15:45

Geçen yıl Temmuz ayında 2 milyon 600 bin yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, geride bıraktığımız Temmuz ayında ise yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdı. Sabiha Gökçen’den geçen ay toplam 3 milyon 24 bin 119 yolcu geçiş yaptı. Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak, 2 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 1 milyon olarak gerçekleşti.
Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan toplam 17 milyon 436 bin 226 yolcu geçiş yaptı. İlk 7 ayda yolcu sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 oldu. Söz konusu dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 3 artışla 11 milyon 700 bin, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 6 artışla 5 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.
 


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