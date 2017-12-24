Diğer
Kategoriler

Sabir Sarıoğlu’na plaket verildi

Göztepe’de forma giyen Sabri Sarıoğlu’na eski kulübü Galatasaray, maç öncesinde plaket verdi.

Sabir Sarıoğluna plaket verildi

24 Aralık 2017 19:22

Süper Lig’in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele İzmir ekibinin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu için ayrı bir öneme sahip. Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve kaptanlık yapan Sarıoğlu, ilk kez eski takımına karşı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Galatasaray, eski futbolcusu Sabri’yi unutmadı ve gösterdiği hizmet için maç öncesinde plaket verdi. Sarıoğlu’na plaketi Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti.
Tribünlerdeki taraftarlar da Sabri Sarıoğlu’na yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç