Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem nezaretinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekipte idman sonu bir sürpriz yapan Stoper Sabri Turgut takım arkadaşlarına ve teknik heyete baklava ikram etti.

Nazilli Esat Ergüler Sosyal tesislerinde hazırlıklarını sürdüren takımın 2 saat süren idmanının ardından soyunma odasına gitmeden sahaya getirilen 2 tepsi baklavayı yiyen futbolcu arkadaşlarına “Baba olmayı kutluyorum” diyen Sabri Turgut, “Hocamızın nezaretinde hafta sonunda İstanbul’da oynayacağımız İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladık. 2 saat süren idmanın sonunda geçtiğimiz Pazar baba olduğum için takım arkadaşlarıma ve hocalarıma baklava ikram ettim.

Nazilli’de olmaktan ve böylesine güzel dostluların yaşandığı bir takımda oynamaktan dolayı çok mutluyum. Baba olmak ise çok daha güzel bir duygu. Bu mutluluğu arkadaşlarımla paylaşmak istedim. İnşallah bu sezon çok çalışarak Play Off’lara kalacağız” dedi.