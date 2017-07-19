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Sabri Göztepe ile anlaştı, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile anlaşırken, transfer sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Sabri Göztepe ile anlaştı, sosyal medya yıkıldı

19 Temmuz 2017 10:34

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir'in köklü kulübü, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Sabri Sarıoğlu ile el sıkıştı. İzmir ekibinin Sabri Sarıoğlu ile yıllık 900 bin euro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Ünlü futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imzayı atacağı belirtildi. 

Sabri'nin Göztepe transferi ise sosyal medyada da gündeme oturdu. Özelikle İzmirliler transferle ilgili birçok paylaşım yaparak görüşlerini dile getirdi.  

Etiketler: Göztepe, Sabri Sarıoğlu


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