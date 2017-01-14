Son olarak Süper Lig'de 31 Mart 2012'deki Orduspor maçında gol atan Sarıoğlu, tam 5 yıl sonra gol atmış oldu. Sabri Sarıoğlu ayrıca Konyaspor’a karşı oynadığı son beş lig maçında bir gol atıp üç asist yaptı.
Son olarak Süper Lig'de 31 Mart 2012'deki Orduspor maçında gol atan Sarıoğlu, tam 5 yıl sonra gol atmış oldu. Sabri Sarıoğlu ayrıca Konyaspor’a karşı oynadığı son beş lig maçında bir gol atıp üç asist yaptı.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Atiker…
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi.
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